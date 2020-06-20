Житель Японии устроил смертельное ДТП, чтобы сесть в тюрьму

Житель Японии, являющийся виновником ДТП, в котором погибли два человека, заявил, что устроил аварию специально ради тюремного срока.
Инцидент произошёл в конце мая. Управляя грузовиком, мужчина сбил людей, убиравших мусор у дороги. Потерпевшие скончались от полученных травм. По данным полиции, водитель грузовика даже не пытался затормозить,
По каким именно причинам виновник ДТП хотел попасть в места лишения свободы, не уточняется.
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге иномарка сбила на пешеходном переходе шестерых человек. В результате ДТП пострадали две взрослые женщины и четыре девочки 2012, 2013, 2015 и 2016 годов рождения. Все они были госпитализированы. Некоторое время спустя некоторых пострадавших отпустили домой после оказания медпомощи, а одного ребёнка поместили в реанимацию.
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