Житель Японии устроил смертельное ДТП, чтобы сесть в тюрьму

https://static.news.ru/photo/a7c45da6-b2e1-11ea-b316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Weller/AFLO/Global Look Press

Житель Японии, являющийся виновником ДТП, в котором погибли два человека, заявил, что устроил аварию специально ради тюремного срока.

Инцидент произошёл в конце мая. Управляя грузовиком, мужчина сбил людей, убиравших мусор у дороги. Потерпевшие скончались от полученных травм. По данным полиции, водитель грузовика даже не пытался затормозить, сообщает издание Yomiuri.

По каким именно причинам виновник ДТП хотел попасть в места лишения свободы, не уточняется.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге иномарка сбила на пешеходном переходе шестерых человек. В результате ДТП пострадали две взрослые женщины и четыре девочки 2012, 2013, 2015 и 2016 годов рождения. Все они были госпитализированы. Некоторое время спустя некоторых пострадавших отпустили домой после оказания медпомощи, а одного ребёнка поместили в реанимацию.