Житель Японии умер после приёма лекарства от грибка

https://static.news.ru/photo/765c5e98-3c4e-11eb-9bdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Японии расследуют случаи смерти и потери сознания после приёма противогрибкового средства «Итраконазол».

После приёма лекарства от грибка ногтей у 128 человек были зафиксированы случаи потери сознания и памяти, позже компания-производитель Kobayashi Kako сообщила о смерти одного из них.

Представители администрации префектуры Фукуи, где находится штаб-квартира фармкомпании, сейчас изучают связь между этими случаями и лекарством. При этом уже известно, что в одну из партий «Итраконазола» попало снотворное, сообщает «Газета.Ru».

Как писал NEWS.ru, во время испытаний вакцины от коронавируса, созданной американской Pfizer и немецкой BioNTech, умерли шесть добровольцев. Об этом сообщается в отчёте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Эксперты при этом утверждают, что четверо из них получили плацебо, а не испытываемый препарат. По их данным, только двое волонтёров скончались после введения нового лекарства.

Смерть первого добровольца наступила после трёх дней с момента вакцинации. Медики отметили, что у него было ожирение и атеросклероз. Второй участник исследований умер через восемь недель после введения второй компоненты вакцины. Ещё двое добровольцев, которым ввели плацебо, скончались из-за инфаркта и инсульта. Причина смерти ещё двоих волонтёров пока неясна.