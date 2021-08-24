Житель Колумбии семь раз привился от COVID

Мужчина целых семь раз делал прививку от коронавирусной инфекции в колумбийском городе Кали. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.

Министр здравоохранения Колумбии Миерланди Торрес рассказала , что этот человек старше 60 лет. Существует вероятность, что у мужчины имеются психологические проблемы. Власти Колумбии начали расследование.

По данным телеканала, мужчина привился вакцинами разных компаний, в том числе Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. При этом никакой реакции на чрезмерное количество доз у пациента не возникло. Для предотвращения подобных эпизодов власти Кали разработали электронный бланк, чтобы люди могли дать информированное согласие перед вакцинацией. Документ нужно распечатать и принести в пункт вакцинации.

Ранее власти Японии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса ещё в восьми префектурах в разных частях страны. Из-за распространения инфекции премьер-министр Ёсихидэ Суга призвал местные власти усилить поддержку системы здравоохранения с целью обеспечения достаточного числа коек в больницах, а также оборудования, включая ИВЛ.