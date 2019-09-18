https://static.news.ru/photo/5c32090c-d9fb-11e9-8b7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tong Shuai/Xinhua/Global Look Press

17-летний финн собирался совершить теракт в городе Лахти во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2017 году. Об этом сообщил телеканал MTV3 .

До того как молодой человек начал планировать террористическую атаку, он принял ислам. О его намерениях властям Финляндии сообщила американская разведка.

Спецслужбы США засекли переписку финна со своей подругой, в которой он обсуждал намерение устроить теракт на городском стадионе.

Юношу задержали, но никаких обвинений против него не выдвигалось. Как передаёт телеканал, его планы так и не перешли в подготовку. В Финляндии преследуется по закону именно подготовка к теракту.

Ранее Финляндия предоставила политическое убежище жителю Петербурга Илье Капустину, писал News.ru. Он проходил свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой.