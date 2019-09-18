17-летний финн собирался совершить теракт в городе Лахти во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2017 году. Об этом сообщил телеканал
До того как молодой человек начал планировать террористическую атаку, он принял ислам. О его намерениях властям Финляндии сообщила американская разведка.
Спецслужбы США засекли переписку финна со своей подругой, в которой он обсуждал намерение устроить теракт на городском стадионе.
Юношу задержали, но никаких обвинений против него не выдвигалось. Как передаёт телеканал, его планы так и не перешли в подготовку. В Финляндии преследуется по закону именно подготовка к теракту.
Ранее Финляндия предоставила политическое убежище жителю Петербурга Илье Капустину, писал News.ru. Он проходил свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой.