Житель Британии учился заново ходить после COVID-19

https://static.news.ru/photo/afe05aba-27d2-11eb-b6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

56-летний британский таксист вынужден был заново учиться ходить после того, как вместе с COVID-19 перенёс подключение к аппарату ИВЛ, а также сердечный приступ, инсульт, коллапс лёгких, полиорганную недостаточность и сепсис, пишет Daily Mail.

Издание рассказало удивительную историю таксиста Али Сакаллиоглу, которому потребовалось 222 дня на полное выздоровление от коронавируса и развившихся на его фоне патологий. В статье говорится, что мужчина заразился COVID-19 ещё в марте и поначалу был оставлен врачами дома на карантине и самоизоляции. Однако очень быстро его состояние стало ухудшаться и он был госпитализирован.

Когда 56-летний мужчина находился в больнице, у него случился сердечный приступ, инсульт, коллапс лёгких, полиорганная недостаточность и сепсис. Его семье трижды сказали, что он умрёт, — пишет издание.

Daily Mail отмечает, что Али входит в группу риска по коронавирусу — у него диабет I степени. В больнице его подключили к аппарату ИВЛ, а затем, как появились тяжёлые патологии, ввели в искусственную кому.

Пациент после перенесённого вороха заболеваний вынужден был заново учиться ходить. Сейчас мужчина вернулся домой в Кэтфорд, что на юго-востоке Лондона.

Как сообщал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что люди, страдающие диабетом, сильнее других рискуют заразиться коронавирусом, и заболевание у них будет протекать в более тяжёлой форме.

Известно, что коронавирус питается глюкозой, а это значит, что у диабетиков и любителей сладкого резко возрастает риск получить COVID-19 в наиболее тяжёлой форме. Приводя эти данные, академик РАН Марина Шестакова отметила, что пограничным значением уровня глюкозы в крови, превышение которого сулит тяжёлую форму COVID-19, является 7 ммоль/л.