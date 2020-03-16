https://static.news.ru/photo/d9574db8-677a-11ea-9f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть лет колонии получил житель Адыгеи Сайедшох Убайдов за вербовку в ИГИЛ (организация «Исламское государство», запрещена в РФ) гражданина Таджикистана.

Убайдову назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — цитирует РИА Новости текст приговора.

Как сообщили агентству в Южном окружном военном суде, с конца июля 2016 года по октябрь 2017 года Убайдов несколько раз встречался с гражданином Таджикистана, которого убеждал принять участие в боевых действиях в Сирии в составе запрещенной организации. Отмечается, что Убайдов также фиктивно зарегистрировал в своём доме двух граждан Таджикистана.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела задержание пятерых участников ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка). Они занимались подготовкой терактов. У подозреваемых изъяли самодельную бомбу, пистолет и автомат.