Жить на Украине будет невозможно: Запад хочет сделать там мертвую землю

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Появившиеся в польском издании Mysl polska рассуждения о том, что Запад в случае утраты контроля над Украиной будет готов оставить там буквально выжженную землю, не выглядят сенсацией. Все в привычном уже стиле: с одной стороны, простых европейцев начинают морально к этому готовить. С другой — налицо явная попытка выстроить еще более сложную конструкцию торга вокруг.

Все это уже было в 1945 году

В политике Запада нет ничего нового. Джентльмены, устанавливающие мировые правила, любят действовать в стиле, как им представляется, успешных операций. И невольно на ум приходят события весны 1945 года.

Война подходит к концу, капитуляция рейха неизбежна, союзники уже разделили зоны своей оккупации. И тут наши союзники, прежде всего англичане, наносят страшный бомбовый удар по «жемчужине Саксонии» Дрездену, который должен был войти в советскую зону.

Варварская бомбардировка города, не имевшего военного значения, приводит к страшной катастрофе — огненному смерчу. Гибнет, по разным оценкам, от 150 до 250 тысяч мирных немцев. Бесценная архитектура превращена в руины. Впоследствии эту бомбардировку сравнят по смертоносной эффективности с ядерным ударом. А вот на Рур с его военными и металлургическими заводами, регион переданный под контроль англосаксов, не упала ни одна бомба.

Фото: Scherl/Global Look Press Киев, 1941 год

Да что далеко ходить за примерами. Ведь из нынешнего Киева постоянно звучит угроза о том, что Крым будет либо украинским, либо безлюдным. А потому они готовы использовать против полуострова любые средства уничтожения. Будь то немецкие ракеты Таurus или американские ATACMS, кассетные боеголовки, фосфорные бомбы или химические вещества. Одна школа. Однако при таких раскладах жители Украины становятся вдвойне заложниками.

До последнего украинца

Чем дальше продолжаются боевые действия, тем в меньшей степени фраза о «войне до последнего украинца» кажется преувеличением. На фронте погибли уже сотни тысяч трудоспособных мужчин, миллионы просто эмигрировали и уже не собираются возвращаться. Резко упала рождаемость. А что такое земля без людей, как не мертвая земля?

Впрочем, уже давно замечено, что на этой земле западные компании давно ставят опаснейшие эксперименты. Именно на Украине широко использовали запрещенные в Европе пестициды, на местных черноземах активно выращивали генномодифицированную сельхозпродукцию для последующей продажи в страны третьего мира. Да, собственно, и огромные черноземные угодья в десятки тысяч гектары давно принадлежат американским аграрным монополиям, которые эти земли нещадно высасывают.

Так что, риск превратить Украину в выжженную землю был высок и без военных действий. А теперь на Украину завозят и снаряды с обедненным ураном, с применением которых в свое время столкнулась Сербия. Так что превращение Украины в выжженную землю осуществляется просто в плановом порядке. Для Запада — это просто полигон для испытания нового оружия и заработка.

Кому нужна такая земля

Рано или поздно, но переговоры о дипломатическом урегулировании украинского конфликта начнутся. Запад, который с помощью своих массированных поставок вооружений не может добиться перелома и начать переговоры с Россией с позиции силы, способен на разного рода провокации и дополнительные угрозы. В том числе угрозы провоцирования опасных катастроф на АЭС и остатках украинского химического производства, проведение терактов на плотинах гидроэлектростанций. Ведь достаточно взорвать дамбу Киевского моря, чтобы затопить столицу...

И такие формы давления придется учитывать.

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