Жириновский: планы США разделить Ирак провалились

Действия США в Ираке были направлены на раздробление страны на небольшие государства, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с РИА Новости. По его мнению, США пытались провести схожий сценарий в странах Ближнего Востока, но планы Вашингтона провалились.

Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов — юг и Персидский залив. И сунниты отдельно в Багдаде, — сказал он.

Политик пояснил, что таким образом США хотели, чтобы на Ближнем Востоке появились десятки маленьких государств, а над ними доминировал бы Израиль с мощной армией.

Тогда им казалось, был бы порядок в интересах Запада. Но не получилось, — указал Жириновский.

Лидер ЛДПР также считает, что действия США в регионе спровоцировали появление группировки «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность на территории РФ запрещена). Он пояснил, что у основ этой группы стояли офицеры иракской армии. Комментируя политическую ситуации в Ираке, Жириновский выразил мнение, что власти страны найдут способ восстановить государственность и единство на всей территории.

Военная операция США против Ирака началась 20 марта 2003 года и закончилась 9 апреля, когда американские войска заняли город Багдад. Целью военных действий было свержение режима Саддама Хусейна. Формальным поводом для начала операции стала связь режима с международным терроризмом, а также поиск и уничтожение оружия массового поражения.

Ранее сообщалось, что Жириновский продолжает бороться с коронавирусом. Проявляются положительные измeнения в состоянии политика, он всё больше времени проводит без поддержки ИВЛ и дышит самостоятельно, при этом ему продолжают переливать кровь