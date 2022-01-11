Жириновский предрёк скорую эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что из-за межнациональных конфликтов в США России придётся эвакуировать нескольких миллионов американцев в Сибирь. Вашингтон может попросить о приюте для своего белого населения, написал политик в Telegram.

Жириновский напомнил об истории СССР, который, как он считает, распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины», схожие процессы в настоящее время происходят в США.

Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США, — говорится в сообщении депутата.

Он добавил, что белые американцы пока ещё составляют большинство населения в США, но через десять лет они станут меньшинством, которое столкнётся с дискриминацией.

И начнётся их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже, и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов, — считает Жириновский.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки ждёт распад, подобный краху СССР. Такую версию выдвинул Владимир Жириновский. Политик уверен в том, что причиной краха США станет то, что «новое американское большинство» (национальное) не сможет поддержать высокий уровень развития страны, в первую очередь в отношении технологий, экономики, демократии и благосостояния в целом.