https://static.news.ru/photo/3b9caf56-692d-11e9-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за приближение развала страны. Так российский политик отреагировал на отмену неприкосновенности депутатов Верховной рады.

Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли, — заявил Жириновский в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он пояснил, что спорный закон был принят именно для того, чтобы «заткнуть глотку депутатам».

Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша! — отметил Жириновский, добавив, что Зеленский вообще не понимает, о чём говорит.

Он также выразил уверенность в том, что снятие неприкосновенности послужит началом «жуткого разрушения» Украины.

Вы предлагаете заткнуть парламент. Он замолчит, и рухнет Украина. Я это приветствую, вы всё сделали правильно, — эмоционально заключил лидер ЛДПР.

Верховная рада Украины проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу после подписания спикером Рады Дмитрием Разумковым и президентом страны Владимиром Зеленским, а также публикации в официальной прессе. Ожидается, что он начнёт действовать с 1 января 2020 года.

Ранее News.ru писал о том, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал главную причину принятия закона о снятии неприкосновенности с депутатов парламента Украины. По его словам, таким образом удалось быстро уравнять права народных депутатов с правами остальных граждан страны.