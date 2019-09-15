https://static.news.ru/photo/abfda0d0-d7c2-11e9-ad60-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

У России есть только один способ помешать американизации Украины. Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Незалежной.

В итоге мы придём к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины, — написал политик в своём Telegram-канале.

В конце апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении упрощённой процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее, как писал News.ru, на Украине выступили с очередным заявлением по поводу выдачи жителям Донбасса российских паспортов по упрощённой схеме. Как подчеркнула пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, украинское государство никогда не признавало и не будет признавать гражданство Российской Федерации для жителей неподконтрольных территорий востока Украины.