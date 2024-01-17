Жириновский и предсказывал: когда ждать большой войны на Ближнем Востоке

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Владимир Жириновский

Покойный Жириновский был, конечно, еще тем пророком. Слишком много противоречащих одно другому заявлений он сделал. Но его страстное пророчество о неизбежном начале третьей мировой войны на Ближнем Востоке на фоне нынешних событий приобретает зловещее звучание. Самое поразительное в нынешней ситуации, что большого мирового пожара никто не хочет, включая активных участников конфликтов. Но, как свидетельствуют многие мемуары, и Первой мировой войны все старались избежать.

Поджигатели опять американцы

Есть мнение, что Соединенные Штаты в своем любимом стиле стараются «варить лягушку» (в данном случае — Иран) на медленном огне, постепенно нагнетая ситуацию. Кровавая операция Израиля против жителей палестинского сектора Газа, теракт с множеством жертв в самом Иране, который списали на ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), но за которым проглядывают уши США и Израиля. Покушения на иранских военных и ученых-ядерщиков. Наконец, ракетные удары по позициям хуситов в Йемене.

Естественно, Иран вынужден реагировать. В основном через свои прокси-армии, входящие в так называемую «шиитскую дугу» (ХАМАС, хуситы и пр.). Были уже зеркальные удары по американским базам в Ираке. А накануне иранские ракеты уничтожили здание американского консульства в Эрбиле, что в иракском Курдистане, и базу, как считалось, израильской разведки, которая давно и тесно работает с курдскими формированиями. В свою очередь хуситы, пользующиеся значительной автономией от Тегерана, потопили американский контейнеровоз. Казалось бы, приближается роковая развязка.

Однако в глаза бросается особенность нынешней многопрофильной региональной эскалации. Участники нагнетаемого противостояния делают все, чтобы спасти лицо и свой авторитет. А потому идут на силовые демонстративные акции. Но, с другой стороны, они по мере сил избегают скачка, который мог бы вызвать уже необратимую эскалацию с глобальными последствиями.

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никто из солдат США не пострадал?

Неудивительно поэтому, что разрушенное ударом иранцев здание консульства числилось как недостроенное. В свою очередь, янки заявили, что американские военнослужащие не пострадали. В реальности подтвердить или опровергнуть такое заявление не представляется возможным. Но Вашингтон явно решил не нагнетать ситуацию. В этой же связи вполне «прокатывает» версия, что и силы Ирана заведомо поразили те объекты в Ираке, на которых не были размещены солдаты США.

Словом, все стороны проявляют сдержанность и в плане медийного освещения своих действий. Ведь даже после массированного ракетно-бомбового удара по позициям хуситов президент США Джо Байден заявил, что атака, мол, была эффективной, но главное — люди не пострадали. Обе части этой тирады можно смело поставить под сомнение. Но тут примечателен сам примирительный тон.

На деле же ни американцы, ни их сателлиты не готовы к наземным операциям. Ни против хуситов. Ни тем более против Ирана. А обычными ракетными ударами хуситов не напугаешь.

Что делать и кто виноват

За океаном взяли паузу, прикидывая, что выгодно нынешней администрации накануне начала президентской кампании. По-прежнему демонстрировать в регионе силу, играть в глобального жандарма? Или найти способ продемонстрировать эффективное миротворчество? Поскольку с таким обилием горячих конфликтов по всему миру американцам явно не справиться.

Можно попробовать, конечно, найти коллективную несиловую управу на хуситов, поскольку закрытие судоходства по Красному морю и Суэцкому каналу, удорожание фрахта и самой логистики бьют в меньшей степени по интересам США, но ущемляют не только Европу, но и влиятельные и богатые арабские страны. В конце концов, и саудовцы разрешили пролет над своей территорией американских бомбардировщиков, атаковавших цели в Йемене.

Однако для этого необходимо заставить израильтян унять их мстительный раж. И таким образом всех успокоить и дать сторонам почувствовать успех своего дела. Ради решения такой квадратуры круга и мечется по региону госсекретарь Блинкен.

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