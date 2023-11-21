Жил с клеймом предателя: в США скончался летчик Беленко, угнавший МиГ-25 Историк Кнутов: Беленко был двуличным человеком

Фото: Nick Ut/ASSOCIATED PRESS/TASS

Виктор Беленко

Стало известно о смерти советского летчика Виктора Беленко, который угнал на остров Хоккайдо военный самолет МиГ-25 в обмен на убежище в США. Поступок пилота стал одним из громких событий времен холодной войны. Почему Беленко решил бежать из СССР и как сложилась его жизнь в Соединенных Штатах — в материале NEWS.ru.

Где умер Беленко

77-летний летчик Виктор Беленко скончался почти два месяца назад. Через несколько недель его имя появилось в разделе некрологов газеты The Washington Post.

«Американские товарищи будут скучать по нему, но мемориальной службы после смерти Виктора Беленко было решено не проводить», — говорилось в некрологе Беленко.

Он скончался в доме престарелых недалеко от небольшого города Роузбад на юге штата Иллинойс. В момент смерти рядом с бывшим летчиком находились его сыновья Том и Пол. Они рассказали, что отец болел.

«Он жил очень уединенной жизнью. Он пролетел незаметно, в прямом и переносном смысле», — сказал сын перебежчика Пол.

Почему Беленко бежал из СССР

Виктор Беленко родился в Нальчике в 1947 году. В 1967-м закончил срочную службу и поступил в Армавирское военное авиационное училище летчиков. Через четыре года его направили на службу в Ставрополь. В 1975-м его перевели на Дальний Восток, откуда он позже дезертировал.

Советское расследование выявило, что во время службы у Беленко не раз возникали конфликты с вышестоящими военными, которых он критиковал за злоупотребление спиртным. Также летчик был крайне недоволен своим положением в армии и тем, что ему долго задерживали повышение.

Сам Беленко позже признавался, что принял решение о побеге, так как испытывал негативные эмоции к СССР. По его словам, он трудился изо всех сил, был одним из лучших пилотов и хотел служить на благо родины, но со временем разочаровался в Советском Союзе и его идеалах.

Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS Беленко (покрытый пиджаком) в руках полицейских в Токио. 7 сентября 1976 года

«Эти идеи служили только коммунистической номенклатуре, а остальное население было фактически рабами. Я сделал вывод, что не могу изменить эту систему. Система настолько велика, что я не могу ее изменить, как и существовать внутри нее нормальным человеком. Лучшим выходом для меня было „развестись“ с этой системой», — вспоминал он в 1996 году в интервью изданию Full context.

Он отмечал, что постепенно планировал побег, и когда он решился, то наконец почувствовал себя свободным, будто «шагает по вершинам облаков».

«Мне потребовалось длительное время, чтобы принять решение, но окончательное решение я принял за месяц до бегства, и, когда его принял — был очень доволен собой!» — признавался он.

Военный историк Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что Беленко осуществил побег, так как надеялся получить награду за самолет МиГ-25.

«Нашим летчикам предлагали награду в миллион долларов, звание полковника американской армии и другие льготы, но предателей не находилось. Летчики возвращались и рассказывали об этих попытках вербовки. Беленко был двуличным человеком, когда услышал эти истории, сделал все, чтобы перевестись на Дальний Восток, где находились самолеты МиГ-25, и обогатиться», — рассказал он.

Как Беленко совершил побег из СССР

Беленко совершил побег в 1976 году в ходе тренировочного задания. Он вылетел с аэродрома Соколов в Приморье, пошел на снижение, имитируя падение самолета, и на низких высотах устремился в Японию. Приблизительно через час он пересек советского-японскую границу. Японские силы самообороны засекли советский самолет, были подняты истребители, однако им не удалось найти МиГ-25, который пропал с радаров.

Кнутов пояснил NEWS.ru, что перебежчик смог почти незаметно пролететь из СССР в Японию благодаря техническим характеристикам самолета МиГ-25. По его словам, это уникальный для своего времени разведывательный самолет, за которым охотился весь мир.

Фото: Сергей Скрынников/РИА Новости Советский учебно-боевой истребитель-перехватчик МиГ-25

Историк пояснил, что даже самые продвинутые радиолокационные станции того времени засекали маловысотные цели только от 100 метров и выше.

«Беленко знал это хорошо и во время полета пошел на предельно малые высоты, отключил ответчик и долетел до Японии, где сумел приземлиться», — сказал Кнутов.

Выйдя из кабины пилота, он сделал два предупредительных выстрела в воздух и попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

«Для достижения своей цели мне требовались хорошая погода в Японии и полные баки топлива, и потребовался месяц, чтобы свести вместе эти два компонента... Кстати, я не „крал“ самолет. У меня было диспетчерское разрешение на вылет. Я просто немного изменил план полета в воздухе», — говорил о побеге Беленко.

Как Беленко жил в США

Официальные лица Японии передали Беленко вместе с самолетом американцам. В 1980 году он официально получил американское гражданство. Чтобы избежать лишнего внимания, он поменял фамилию на Шмидт и часто переезжал, в основном между небольшими городками на Среднем Западе. Беленко работал консультантом в авиастроительных компаниях военной промышленности, консультировал американские власти по вопросам советской авиации и рассказывал им все, что знал о Вооруженных силах СССР.

Сбежавший летчик вспоминал, что первый раз посетил американский магазин под наблюдением спецслужб и думал, что это инсценировка, так как он не мог поверить, что супермаркет с таким большим выбором товаров реален.

«Однажды я приобрел баночку с надписью: „Обед“ и поджарил ее содержимое с картошкой, луком и чесноком — получилось вкусно. Наутро приятели сказали мне, что я съел куриные консервы для кошек. Но они были вкусными! Они были лучше тех консервов для людей, которые и сегодня делают в России», — уверял Беленко.

В США он женился на американке, учительнице музыке, которая родила ему двоих детей, но позже они развелись. В середине 1980-х годов появилась информация о смерти Беленко, однако в 1997 году он дал интервью японской газете «Хоккайдо симбун» и рассказал, что в 1995-м был по делам в Москве.

Только после окончания холодной войны бывший летчик снова начал появляться на людях и называть себя настоящим именем, читать лекции в военных учебных заведениях, появляться на телевидении в качестве эксперта и в рекламных роликах.

Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS Виктор Беленко в аэропорту США

Какие последствия были у побега Беленко

Получив доступ к самолету Беленко, американские специалисты его разобрали, детально изучили и только через несколько недель отправили по частям обратно Советскому Союзу. Газета The New York Times писала, что этот самолет представлял огромную ценность для США, так как он «на протяжении многих лет вызывал страх у западных стран».

«Это было оружие, которого Запад давно боялся, полагая, что оно способно сбивать сверхзвуковые бомбардировщики и самолеты-разведчики, которые до этого безнаказанно летали через советское воздушное пространство», — отмечали в издании.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов, который пересекался с Беленко на аэродромах, рассказал NEWS.ru, что предательство пилота повлияло на боеготовность и боеспособность советских вооруженных сил. По его словам, США получили доступ к советской системе «свой-чужой» и СССР в экстренном порядке пришлось вести доработку и придумывать изменения, что повлекло за собой большие затраты.

Генерал-майор подчеркнул, что поступок Беленко также отразился на психологическом состоянии всего летного состава, которому перестали доверять.

«Я на своей шкуре испытал, когда нас стали перепроверять, стали меньше доверять. Это отразилось на психологическом состоянии летного состава. Пришлось переделать все системы ПВО, системы боевых и гражданских самолетов. Это было сделано, перешли на новую систему пароля... Такие, извините, уроды потом создают проблемы больше, чем мы ожидаем», — рассказал Попов.

Фото: Boris Yurchenko/ASSOCIATED PRESS/TASS Жена летчика Виктора Беленко

Как Беленко ждала его советская жена

В 2006 году бывшая супруга Беленко Людмила рассказала «Комсомольской правде», что у перебежчика не было никаких причин уезжать с родины. По ее словам, они жили хорошо и ни в чем не нуждались.

«Пять лет мы прожили душа в душу, у нас рос сын. У Виктора были перспективы на службе. Зачем ему улетать? Чем бы он мог там заняться — максимум ему бы доверили спортивный самолет», — говорила она.

Она рассказывала, что не получила от летчика ни одной весточки. Каждый год обращалась в МИД, но ей говорили там, что новой информации о ее супруге нет.

По ее словам, якобы Беленко обращался в консульство в Сан-Франциско с просьбой вернуть его в СССР, чтобы рассказать правду о случившемся, но этого так и не случилось.

Людмила рассказывала, что власти и военные относились к ней уважительно и никогда ее не преследовали. Сам Беленко в США утверждал, что на родине не был женат и Людмила была подставным лицом, через которое советские власти вели против него пропаганду.

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