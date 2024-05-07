Жесткое предупреждение РФ Западу: зайдут ли теперь войска НАТО на Украину

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Власти РФ четко дали понять, что ввод армий Североатлантического альянса на Украину чреват вооруженным конфликтом с Москвой, выразил мнение эксперт из Британии Александр Меркурис. Появятся ли теперь войска НАТО в зоне СВО?

Какой жесткий ответ РФ дала Западу

По словам Меркуриса, российская сторона уже начала отвечать.

«Они начинают учения с применением тактического ядерного оружия и готовятся к возможному развертыванию западных армий на Украине. Они четко дают понять, что если это произойдет, то начнутся военные действия России с НАТО», — заявил эксперт.

Россия считает невиданными и беспрецедентными заявления ряда стран Запада об отправке военных на Украину, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, такие заявления требуют ответственной и стремительной реакции со стороны РФ, которая уже приступила к ответным шагам.

МИД России выразил решительный протест послу Великобритании Найджелу Кейси в связи с заявлениями главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по России британским оружием, говорится в заявлении на сайте российского дипведомства. Британскому дипломату было заявлено, что Москва может ответить ударами по военным объектам и технике Британии как на территории Украины, так и вне ее.

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Крылатая ракета Х-101 способна долететь до территории Великобритании, в частности до Лондона, поскольку имеет дальность применения порядка 5 тысяч км, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, подобный шаг возможен только в случае угрозы национальной безопасности России.

Россия начнет работы по созданию ракетных комплексов средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия Соединенных Штатов, подчеркнули в МИД РФ. В опубликованном на официальном сайте ведомства сообщении отмечается, что Вашингтон открыто и явно встал на путь размещения вооружений в разных частях мира.

Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России из-за воинственных заявлений властей республики во главе с Эммануэлем Макроном, сообщили в министерстве. В ведомстве также обратили внимание на возрастающую вовлеченность Парижа в украинский конфликт.

Любые истребители F-16, которые появятся на Украине, Россия будет считать носителями ядерного оружия, заявил МИД РФ. Отправка такого вооружения Киеву будет восприниматься как провокация со стороны США и НАТО, ведь именно самолеты этого типа Альянс долгие годы использовал в «совместных ядерных миссиях», подчеркнули в министерстве.

Какие цели учений РФ с ядерным оружием

Предстоящие военные учения России по применению нестратегического ядерного оружия призваны остудить «горячие головы» на Западе, сообщили в МИД страны. Их следует рассматривать в контексте недавних заявлений официальных лиц западных стран, а также предпринятых рядом государств-членов НАТО действий по нагнетанию силового давления на РФ, говорится в сообщении.

Будут ли американцы воевать за Украину

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер прокомментировал предложение демократа Хакима Джеффриса, допустившего отправку американских войск на Украину. Он заявил: президент США Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет. Комментировать слова члена конгресса Миллер отказался.

«Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», — сказал Миллер.

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис допустил отправку Вооруженных сил США на Украину в том случае, если Киев потерпит поражение в СВО.

Военный эксперт Александр Шарковский пояснял, что США для столкновения с Россией потребуется не менее 600 тысяч военнослужащих. По его подсчетам, такой армии у Вашингтона нет. К тому же прямое боестолкновение означало бы, что Белый дом идет на ядерный конфликт.

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