Жесткий удар уничтожил командный пункт ВСУ: новости СВО на утро 16 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с ударили по командному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», заявило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования, сообщили в Минобороны. По докладу разведки, цель была успешно поражена.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 15 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Как бойцов ВСУ взяли в плен

Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен украинских военнослужащих в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, опубликовав соответствующее видео. На размещенных кадрах видно, что бойцы ВСУ попытались спрятаться в блиндаже, но вскоре решили сдаться российским солдатам. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где гремели взрывы на Украине

Взрыв на энергетической подстанции вызвал сбои в движении поездов на востоке Украины, сообщило Министерство энергетики страны. Отмечается, что повреждена одна из высоковольтных подстанций.

В результате инцидента произошли перебои в электроснабжении бытовых потребителей, а также нарушилось движение железнодорожных составов. В заявлении ведомства говорится, что ведутся восстановительные работы, однако не уточняется, в каком конкретно районе произошел взрыв и насколько серьезно нарушено расписание поездов.

Несколько взрывов произошло в районе Полтавы на севере Украины, информировало издание «Страна». Известно, что в регионе объявляли воздушную баллистическую тревогу. Военкор Юрий Котенок утверждает, что в Полтаве прозвучало не менее пяти взрывов, из них два — особенно мощные. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какие города сильнее всех страдают от мобилизации ВСУ

Киевские власти мстят усиленной мобилизацией русскоговорящим украинским регионам, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, речь идет о таких подконтрольных Киеву городах, как Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса.

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что за опасная инфекция может выкосить ВСУ

Сообщения о вспышке брюшного тифа в рядах ВСУ говорят об антисанитарии на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что причиной эпидемии стали жара, пренебрежение гигиеной, а также последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Почему Зеленский позавидовал России

Президент Украины Владимир Зеленский, обративший внимание на быстрый переход российской экономики на военные рельсы, позавидовал тому, что у РФ есть собственные деньги и промышленность, поделился мнением военный корреспондент Александр Коц. Как добавил журналист, сам Киев уже третий год «живет в кредит».

Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 призвал остановить Владимира Путина, заявив, что Россия готовит нападение на другие страны Европы. Украинский лидер отметил, что руководство РФ тратит большие деньги на вооружение и вкладывается в милитаризацию.

Почему Москва никогда не примет условия Киева

Для России любые слова лидеров Украины являются ничтожными, поэтому Москва никогда не примет условия Киева, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, украинские власти, настаивая на своих условиях, могут дождаться того, что «Киев полностью переедет в туманный Альбион», считает он.

Киев ищет возможность передать Москве наработки по итогам мирного саммита в Швейцарии, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это может произойти на второй мирной конференции, сроки и место проведения которой еще не определены.

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press Андрей Ермак

Ермак отметил, что участники швейцарского саммита в эти выходные обсудят принципы будущего совместного плана по разрешению украинского кризиса. По его словам, в основу документа ляжет формула, предложенная Зеленским. При этом он подчеркнул, что Киев готов выслушать мнения всех «ответственных и цивилизованных стран».

Россия должна рано или поздно присоединиться к переговорному процессу по разрешению кризиса на Украине, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд в ходе мирного саммита, инициированного Киевом. Она призвала участников конференции обсудить этот аспект и подготовить почву для прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Как оговорился Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции стран G7 в Италии оговорился, заявив, что страны Запада «привлекут Украину к ответственности». Глава канадского правительства, отвечая на вопрос журналистов, попросил у всех прощения и сразу же исправился.

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