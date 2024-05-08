Жесткий удар разметал позиции ВСУ на Днепре: новости СВО на утро 8 мая

Фото: МО РФ

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. В пресс-службе военного ведомства пояснили, что так бойцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 7 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Российские военнослужащие группировки «Днепр» за прошедшие сутки контролировали островную зону Днепра и большую часть Работино, рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. Он добавил, что военнослужащие не допустили перегруппировку ВСУ и уничтожали их пехоту, пытавшуюся на плавсредствах высадиться на левом берегу реки. По последним данным, за сутки потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США.

Бойцы группировки войск «Север» ударом «Ланцета» уничтожили пусковую установку «Бук» украинской армии в Харьковской области, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Он назвал работу «иксоводов» ювелирной.

Журналист опубликовал кадры этой операции: оператор разведывательного дрона выявил позицию, откуда украинский ЗРК наносил удары и установил за ним слежение. Военные ВСУ по завершении обстрелов передвинули боевую машину в лесополосу, и это зафиксировал российский дрон. Передав координаты, в работу включился оператор дрона-камикадзе.

Согласно кадрам, ВСУ передвинули «Бук» в лесной массив, который скрывал технику за листвой деревьев. Несмотря на это, «Ланцет» отработал по координатам и уничтожил ЗРК. На видео видно, как из-под листвы поднимается плотный серый дым.

Как ВСУ атаковали РФ

Поздней ночью ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его информации, на нефтебазе начался пожар.

Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS, сообщил Пасечник. По его словам, известно о пятерых пострадавших сотрудниках загоревшейся нефтебазы, они госпитализированы.

Он добавил, что в результате удара были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Все луганские подразделения МЧС были задействованы в тушении пожара на газопроводе высокого давления.

Фото: МО Украины

Есть ли угроза массированной атаки со стороны ВСУ

Разговоры о массированной атаке на Россию со стороны Украины можно считать манипуляцией, рассказал политолог Сергей Маркелов. По его словам, у Киева нет потенциала, чтобы нанести такой удар.

Эксперт отметил, что еще одной манипуляцией является тип вооружения, который хотели использовать в массовой атаке. ВСУ заявили, что будут использовать БПЛА разного вида, однако на данным момент Украина обладает только вооружением среднего типа дальности, подчеркнул Маркелов.

Россия жестко ответит Украине на атаки по территориям государства, уверен политолог Евгений Михайлов. Эксперт подчеркнул, что, если атака беспилотниками, как сообщают СМИ, действительно произойдет, ВС РФ отразят ее. Кроме того, от ответа России на атаки украинская экономика «впадет в шоковое состояние».

Михайлов напомнил, что на Западе говорили об истощении запасов ракет у России, но на самом деле дефицит ракет наблюдается у украинской стороны. По словам эксперта, об этом говорят сообщения в европейских СМИ о том, что Крымский мост не представляет интереса для ВСУ.

Где гремели взрывы на подконтрольной Украине территории

В находящемся под контролем украинских властей поселке Белозерка около Херсона раздались повторные взрывы, писало издание «Зеркало недели». Местные мониторинговые группы сообщили о взрывах в Полтаве. Власти данных территорий эту информацию не комментировали.

Херсонские и полтавские паблики рассказали о движении групп ударных беспилотников. Местные жители утверждают, что в Полтаве сработала система противовоздушной обороны. О разрушениях информации нет.

Звук взрыва также раздался в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщало издание «Общественное. Новости». Официальные власти происходящее не комментировали.

Помимо этого, в подконтрольном властям Украины Запорожье прозвучали взрывы, их также слышали в Кременчуге и Киеве, писали местные СМИ. На всей территории Украины и в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена баллистическая тревога.

Местные власти ситуацию не комментировали, но жители сообщали, что над Запорожьем вздымался дым. После взрывов в городе возникли перебои со светом и водой, проинформировало издание «Зеркало недели». Украинские паблики заявляли о мощных ударах по Киеву. По некоторым данным, в районе Киевской ГЭС был мощный прилет, также ударам подверглась Бурштынская ТЭС.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утверждает, что ВС России вели массированный обстрел по стратегическим объектам на Украине. По данным канала, зафиксированы взрывы во Львовской области в районе города Стрый, где находится крупное подземное газохранилище. Канал писал, что ракетные удары нанесены по цели в Добротворе Львовской области, где расположена ТЭС, в Ивано-Франковской области в районе Бурштына, где находится ТЭС, в районе Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и в Днепропетровской области в городе Каменское, где размещена Среднеднепровская ГЭС. Telegram-канал также сообщил о взрывах в Киеве и Львове. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Фото: ДСНС Украины

Как на Украину попадают военнослужащие ВС Франции

Париж может отправлять на Украину французских кадровых военных под видом бойцов Иностранного легиона, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош. По его мнению, таким образом президент Пятой республики Эммануэль Макрон надеется избежать ответственности за их возможную гибель.

Он добавил, что сами легионеры в зоне боевых действий на Украине могли бы использоваться в качестве легкой пехоты. Для более сложных задач, например, управления высокотехнологичным оружием и военной техникой, у них нет компетенций, считает аналитик.

Присутствие служащих французского Иностранного легиона на Украине является пока лишь спекулятивными разговорами, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, прибытие любого штатного подразделения легиона вызовет заметные логистические трудности.

Тем не менее эксперт не исключает присутствия других военнослужащих Франции в зоне боевых действий на Украине. В их число входят в том числе и военные советники.

Сколько войск НАТО могут напасть на Россию

Группировка войск НАТО у границ России и Белоруссии может составлять, по предварительным оценкам, до 90 тысяч человек, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ситуация напоминает 1941 год, когда гитлеровцы стягивали войска к границам СССР.

Эксперт обращает внимание, что страны НАТО перекидывают тяжелые вооружения, производят инженерное оборудование границ. В Сувалкском коридоре замечены подразделения британской армии, среди которых и разведывательные силы, вышедшие к границам Калининградской области.

На этом фоне на Западе звучит воинственная риторика, когда лидеры одной страны грозятся отправить войска на Украину, а другой — разрешают Киеву наносить удары британским оружием по территории России. Матвийчук обращает внимание на то, что Россия в ответ на это объявила об учениях нестратегических тактических ядерных сил. В их состав как раз входит группировка в Белоруссии.

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