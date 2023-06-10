«Жесткий отпор»: американский журналист о неудачах ВСУ CNN: в США признали тяжелую ситуацию для ВСУ после уничтожения западной техники ВС РФ

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Журналист телеканала CNN Фред Плейтген заявил, что Вооруженные силы РФ активно подавляют наступательные действия ВСУ. По его словам, в американской администрация признают, что украинские военные подразделения сталкиваются с усиленной обороной ВС РФ. В своем сюжете он показал несколько экземпляров западной техники ВСУ, которая была уничтожена в ходе контрнаступления.

Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена. <...> ВСУ сталкиваются с жестким отпором России, — сказал Плейтген.

По его словам, украинские военные пока не добились особых успехов.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что стратегических резервов Вооруженных сил Украины хватит еще максимум на пять-шесть дней. После этого их использование станет бессмысленным. По его словам, Украина задействовала 30% всех имеющихся резервов ВСУ на линии боевого соприкосновения. Специалист подчеркнул, что в случае, если Украина в ближайшие несколько дней не добьется результата, то украинские военные перейдут к «глухой обороне».

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.