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В Соединённых Штатах еврейская организация по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» признала жест «Ok», когда большой и указательный пальцы сводят в кольцо, расистским и экстремистским.

В объединении объяснили своё решение тем, что на протяжении последних нескольких лет жест использовался в различных изображениях и мемах, пропагандирующих межрасовую ненависть, говорится в сообщении на сайте лиги.

Уточняется, что в марте 2019 года «Ok» в здании суда показал австралийский террорист Брентон Таррант, убивший 50 человек в мечетях в Крайстчерче.

Ранее News.ru писал, что московский «Спартак» подал в суд на журналиста Малосолова за расистские высказывания в адрес нападающего клуба Луиса Адриано. Генеральный директор клуба Томас Цорн сообщил, что таким образом «красно-белые» защищают своего бывшего футболиста