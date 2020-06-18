Жертвами взрыва в афганской школе стали восемь детей

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Взрыв прогремел в одной из школ Афганистана. Жертвами атаки стали по меньшей мере восемь детей.

Согласно данным телеканала 1TV , инцидент произошёл в провинции Тахар. Местные власти уточнили, что ранения получили семь человек.

Как писал NEWS.ru, в мечети в западной части афганской столицы Кабула произошёл взрыв. В результате взрыва один человек погиб и шестеро получили ранения. Известно, что взрыв случился в мечети Шер Шах Сури. По информации издания Shamshad News, взрыв подтвердили в афганском МВД. До этого взрыв прогремел ещё в одной столичной мечети. Взрывное устройство привёл в действие террорист.

В последние недели в Афганистане стали чаще происходить вооружённые нападения и взрывы. Кроме того, появляются сообщения о том, что между представителями талибов и правительства ведутся консультации об установлении долговременного перемирия.

29 февраля лидеры «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий.