Жертвами урагана в Мексике стали почти 40 человек Правительство Мексики: число жертв урагана «Отис» достигло 39

Фото: Dassaev Tellez Adame/XinHua/Global Look Press

Жертвами обрушившегося на Мексику тихоокеанского урагана «Отис» стали по меньшей мере 39 человек, сообщает правительство страны. Личности погибших пока не установлены. Повреждены сотни тысяч жилых домов, наблюдаются массовые отключения электричества.

Согласно данным генеральной прокуратуры штата Герреро, погибли 39 человек (29 мужчин и 10 женщин). Ущерб причинен 220 035 жилым домам, оценка ущерба продолжается. Отключения электроэнергии зафиксированы у 513 524 пользователей, — говорится в сообщении.

По информации властей, в числе прочего ущерб был нанесен двум крупным больницам региона и инфраструктуре международного аэропорта Акапулько. Ремонта требуют до 80% объектов туристического сектора. Заблокированы несколько ключевых дорог штата. В работах по устранению последствий урагана участвуют порядка 8,5 тысячи военнослужащих и 1,3 тысячи сотрудников энергетических компаний.

Ураган «Отис» достиг города Акапулько в ночь на 25 октября. Максимальная скорость порывов ветра в его пределах достигала 75 метров в секунду.

В начале сентября активный циклон Даниэль обрушился на Ливию. Оказались затоплены тысячи домов, из-за проливных дождей пропали без вести пять военных, которые помогали местным жителям в городе Эль-Байдана на востоке страны. В ряде районов государства уровень воды достиг трех метров. Многие дороги оказались размыты, движение было парализовано.