Жертвами удара США по Сирии стали не менее 17 человек

https://static.news.ru/photo/a16b30dc-781c-11eb-974f-96000091f725_660.jpg Фото: shahidjourno19/twitter.com

При авиаударе США по Сирии погибли не менее 17 человек. Это боевики проиранских вооружённых формирований.

Соответствующую информацию приводит агентство Reuters со ссылкой на сирийский телеканал Ekhbariya TV. Вместе с тем, как уточняет Сирийский наблюдательный центр по правам человека, количество жертв американских бомбардировок в приграничном с Ираком районе выросло как минимум до 22 человек, и это число не является окончательным.

Целью удара были объекты поставки оружия в момент въезда на сирийскую территорию из Ирака через контрольно-пропускной пункт в Дейр-эз-Зоре. В результате налёта полностью были уничтожены три грузовика с боеприпасами.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрел своих сил. Кирби отметил, что после удара с воздуха разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки.

Атаку Кирби назвал «соразмерным военным ответом». Она направлена на «деэскалацию общей ситуации» как в Восточной Сирии, так и в Ираке.

Как писал NEWS.ru, своими действиями в Сирии США могут привести к обострению ситуации в регионе. Также это чревато срывом ядерного соглашения с Ираном, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.