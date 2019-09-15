https://static.news.ru/photo/59ec69fe-d7e3-11e9-b7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: OGNreports/twitter.com

По меньшей мере 12 человек погибли в результате теракта в сирийском городе Эр-Раи, расположенном на границе с Турцией.

Заминированный автомобиль взорвался у местной больницы и повредил здание учреждения. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Ожидается, что число погибших может увеличиться, передаёт агентство Anadolu .

Ранее News.ru сообщал, что Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Татарстана Андрея Верезумского к девяти годам колонии за содействие терроризму. Силовики считают, что обвиняемый передал $27,4 тысячи на нужды запрещённой в России организации «Аль-Каида».