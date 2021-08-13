Жертвами наводнения на Черноморском побережье Турции стали 57 человек

Число погибших в вызванных проливными дождями наводнениях и селях в турецких провинциях Кастамону, Синоп и Бартын возросло до 57. Ещё 76 человек пропали без вести, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В результате стихийного бедствия 48 наших граждан погибли в Кастамону, восемь — в Синопе и один — в Бартыне. Имеется 62 пропавших без вести в Кастамону и 14 — в Синопе, — уточнил Сойлу.
Также в стране сильно повреждены или разрушены от наводнений и селей 454 здания. Из-за ливней электричества лишились 38 тысяч домов в 395 населённых пунктов.
Ранее стало известно, что из-за разгула стихии в турецком Причерноморье разрушены дома, выведены из строя дороги и мосты. Местные жители сообщают в соцсетях о сотнях пропавших без вести. Спасатели ведут их поиски. В связи с наводнениями в регионе эвакуировали более двух тысяч человек.