Жертвами наводнения на Черноморском побережье Турции стали 57 человек

Число погибших в вызванных проливными дождями наводнениях и селях в турецких провинциях Кастамону, Синоп и Бартын возросло до 57. Ещё 76 человек пропали без вести, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил названные провинции зоной стихийного бедствия.

В результате стихийного бедствия 48 наших граждан погибли в Кастамону, восемь — в Синопе и один — в Бартыне. Имеется 62 пропавших без вести в Кастамону и 14 — в Синопе, — уточнил Сойлу.

Также в стране сильно повреждены или разрушены от наводнений и селей 454 здания. Из-за ливней электричества лишились 38 тысяч домов в 395 населённых пунктов.

Ранее стало известно, что из-за разгула стихии в турецком Причерноморье разрушены дома, выведены из строя дороги и мосты. Местные жители сообщают в соцсетях о сотнях пропавших без вести. Спасатели ведут их поиски. В связи с наводнениями в регионе эвакуировали более двух тысяч человек.