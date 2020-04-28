Жертвами коронавируса в мире стали более 211 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/974d34c6-8914-11ea-8082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Marios Lolos/Global Look Press

Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 211 тысяч человек, заразилось более 3 млн человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 28 апреля 2020 года (08:00 по московскому времени), число умерших от коронавируса достигло 211 159 человек, число инфицированных COVID-19 стало 3 041 517 человек, выздоровело 894 тысячи, сообщает «Интерфакс».

Прирост за сутки составил 69 978 новых случаев заражения и 4617 скончавшихся от коронавирусной инфекции.

В тройку лидеров по количеству зарегистрированных случаев заражения вошли: США (988 451 случай заражения и 56 245 умерших), Испания (229 422 случая заражения и 23 521 жертва) и Италия (199 414 случаев заражения и 26 977 случаев с летальным исходом).

Ранее NEWS.ru писал, что в России на 26 апреля 2020 года зафиксировано 747 скончавшихся от коронавирусной инфекции.