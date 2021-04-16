Жертва глобализации: Пушков предрёк «захват» Франции мигрантами

https://static.news.ru/photo/11775904-2d0a-11eb-856b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Республиканские ценности Франции не приживаются среди молодых мусульман — выходцев из стран Северной Африки и Среднего Востока. Об этом в своём Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков. так он прокомментировал новость о том, что профессор университета на Лазурном берегу перенес экзамен на два с половиной часа из-за многочисленных просьб студентов в связи с Рамаданом.

По словам Пушкова. французская либеральная элита пытается убедить себя и страну в том, что за счёт сочетания толерантности и либеральных ценностей им удастся социализировать и перевоспитать мусульманскую молодёжь в республиканском духе. Однако приверженность к исламу, включая исламизм, сильнее, и это чревато печальными последствиями для европейской страны, считает российский сенатор.

Велика вероятность, что не Франция «переварит» новое поколение выходцев из стран Северной Африки и Среднего Востока, а все нарастающая этническая волна этих выходцев и их потомков осуществит необратимую культурную колонизацию Франции. В перспективе — с полным изменением французской национальной идентичности. В этом случае историческая Франция станет жертвой неправильно избранной идеологии глобализации и подчиненной ей политики, — написал Пушков.

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