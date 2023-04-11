Жену Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск на Украине «Страна.ua»: жену Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск на Украине

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Оксана Марченко

Оксану Марченко, супругу украинского оппозиционера Виктора Медведчука, объявили в розыск на территории Украины, сообщает местное издание «Страна.ua». По данным издания, Марченко обвиняют в финансировании действий, направленных на свержение конституционного порядка или захват государственной власти.

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко объявлена в розыск <...>. Она исчезла три недели назад — 24 марта 2023 года, — говорится в сообщении.

СБУ также обвиняла Марченко в «финансировании» Росгвардии и МВД России. Ведомство утверждало, что бизнес-структура Марченко в Ялте регулярно уплачивала налоги и сборы в российский бюджет на общую сумму свыше 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская компания, предположительно, заключила договоры с Росгвардией и МВД России об охране объектов в Крыму, принадлежащих Медведчуку.

Ранее по указанию президента Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства и депутатского мандата. Медведчук, как отмечал лидер ДНР Денис Пушилин, был передан России в рамках обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму, хотя сам политик считает уголовные дела против него политическим преследованием.

В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил санкционный список, в который включились в числе прочих Медведчук и его супруга.