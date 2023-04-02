Женщины вышли на марш в Тбилиси отстоять свои права

Фото: t.me/paperkartuli

Женщины вышли на марш в Тбилиси

Женщины вышли на марш в Тбилиси отстаивать свои права, передает Sputnik Грузия. Движущиеся по улицам города протестующие выступают против неравенства, насилия, угнетения и террора в отношении женщин. К ним присоединились и мужчины. Граждане Грузии напоминают о международных обязательствах государства по достижению гендерного равенства и обращают внимание, что жестокое и унизительное обращение с женщинами не прекращается.

По данным Telegram-канала Paper Kartuli, в марше участвуют свыше двух тысяч человек. Толпа скандирует лозунги «Солидарность» и «Власть — женщинам. Свободу — женщинам!». В составе активисток — Татия Самхарадзе, первая в стране грузинка, выигравшая суд по заявлению о харассменте. Также в марше участвует народный защитник (омбудсмен) Грузии Леван Иоселиани.

Организаторы акции считают, что правящая партия и подконтрольные ей СМИ открыто пропагандируют унижение женщин.

В прошлом месяце в Грузии прошли массовые протесты против закона об иноагентах, который намеревалась принять правящая партия. После стычек демонстрантов с полицией и критики от президента страны Саломе Зурабишвили депутаты отказались от скандального законопроекта.