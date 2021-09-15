Женщины в Афганистане вышли на митинг против демократии

Митинг женщин в поддержку талибов (организация признана террористической в России) и против демократии прошёл в афганском городе Меймене (провинция Фарьяб). Митинг охраняют вооружённые талибы. Об этом сообщает филиал агентства Sputnik в Афганистане в своём Telegram-канале.

На кадрах видно, как десятки фигур в традиционной одежде, закрывающей лицо и тело, несут флаги захватившего власть в стране движения «Талибан». Отмечается, что женщины выступают в поддержку Исламского Эмирата Афганистан — государства, учрежденного талибами после захвата власти. При этом митинг охраняют вооружённые талибы.

Ранее стало известно, афганских студенток обязали носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах. Об этом рассказал новый министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани.

Ранее сообщалось, что террористы «Талибана» избили женщин в Кабуле. Женщины Афганистана вышли выразить протест новым властям из-за запрета лицам женского пола занимать государственные посты. Вскоре после начала акции боевики окружили протестующих и начали их разгонять грубой физической силой.