Женщины в Афганистане потребовали вернуть им права

В провинции Герат прошли акции протеста против новых порядков талибов, которые ущемляют права женщин. Об этом сообщает Al-Arabiya.

По сообщениям СМИ, в четверг женщины афганской провинции Герат вышли на митинги с требованием дать им права работать. Также протестующие потребовали дать возможность получать образование. Они скандировали призывы к женщинам страны перестать бояться боевиков.

Не бойся, не бойся, мы все вместе, — выкрикивала процессия.

По данным СМИ, о каких либо инцидентах или агрессии со стороны боевиков не сообщается.

Ранее сообщалось, что специалист-востоковед Анастасия Ковальская рассказала, что между законами талибов и Шариатом нет ничего общего. Ковальская отметила, что отношение к женщинам, которое проповедует движение движение «Талибан» (организация запрещена в России) является не исламским законом как таковым, а отражением ментальности пуштунов, которые под прикрытием Ислама насаждают свои обычаи. Характерным признаком этого утверждения является то, что по религиозному закону женщины не обязаны закрывать лицо при выходе из дома, однако, в Афганистане это игнорируется.