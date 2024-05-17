Женщина задушила маленького сына, чтобы скрыть неверность мужу News9Live: гражданка Индии задушила восьмилетнего сына, чтобы скрыть неверность

В штате Харьяна (Индия) арестовали 28-летнюю женщину по подозрению в убийстве восьмилетнего сына, сообщает News9Live. По данным журналистов, мальчик узнал, что мама изменяла мужу и та решила «избавиться от свидетеля».

Женщина призналась в преступлении, но фактическая причина убийства еще не установлена. Следствие подозревает, что женщина убила своего сына, когда он узнал о ее внебрачной связи, — пишут журналисты.

В день трагедии супругу подозреваемой позвонили на работу и сообщили, что сыну стало плохо. Приехав домой, мужчина обнаружил восьмилетнего наследника без сознания со следами удушья на шее, мать мальчика плакала над ним. Отец немедленно повез ребенка в больницу, но было поздно.

Ранее суд Екатеринбурга вынес решение по делу женщины, которая убила троих собственных детей. В декабре 2022 года 37-летняя Анастасия Петрова задушила полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет. Свой поступок она объяснила сначала «изгнанием бесов», а потом заявила, что ее долгое время «опаивали наркотиками».

В суде сообщили, что, согласно заключению врачей, женщина нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице. По мнению специалистов, она не осознавала, что делала.