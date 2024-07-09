Женщина выжила в неравной схватке с гризли благодаря пластиковой заколке CBC: пластиковая заколка спасла женщину из Канады при нападении гризли

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Жительница Канады выжила в схватке с гризли благодаря пластиковой заколке, сообщает CBC. По словам пострадавшей, животное напало на нее во время пробежки. Медведь вцепился женщине в голову, после чего пластиковая заколка лопнула у него в пасти. Благодаря этой случайности пострадавшей удалось сбежать.

Женщина заметила сразу четырех гризли, когда пробегала мимо кемпинга. Она попыталась обойти их, однако ее собака бросилась в атаку, чем и привлекла внимание хищников. После этого самец напал на женщину. Он успел разодрать ей когтями спину и сломать руку.

Я не виню медведей, себя или собаку. Я просто оказалась не в то время и не в том месте, — отметила пострадавшая.

После происшествия в районе были уничтожены три медведя, а туристам временно запретили приезжать в кемпинг. Власти выразили сожаление по поводу произошедшего, а также, что им пришлось ликвидировать гризли.

Ранее сообщалось, что в Якутии медведи стали чаще выходить к людям из-за миграции. По словам специалистов, миграция животных также связана с неурожаем ягод. Также медведи мигрируют из-за ежегодных лесных пожаров. В местах, где велика вероятность появления бурых медведей, организованы специальные бригады по регулированию их численности.