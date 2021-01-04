Женщина умерла после прививки Pfizer в Португалии

https://static.news.ru/photo/45d695e0-4eaa-11eb-8deb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Португальская медработница 41-летняя Соня Асеведо внезапно умерла спустя 48 часов после того, как ей ввели вакцину от коронавируса разработки Pfizer/BioNTech.

Ранее, по словам отца, она не имела проблем со здоровьем.

У неё не было никаких симптомов после вакцинации. Я не знаю, что случилось. Мне нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери, — цитирует Daily Mail отца погибшей Абилио Асеведо.

Женщина вакцинировалась 30 декабря, не испытав при этом никаких побочных эффектов, однако скоропостижно скончалась 1 января. Точную причину её смерти установят после вскрытия 5 или 6 января.

В Португальском институте онкологии, где она работала, подтвердили, что не получали от умершей сотрудницы каких-либо жалоб во время и после вакцинации. Кроме неё прививку в тот день поставили ещё 537 сотрудникам этого учреждения.

Как писал NEWS.ru, врач в Мексике, которой поставили прививку от коронавируса препаратом производства компании Pfizer, попала в реанимацию с судорогами и затруднённым дыханием. У неё подозревают воспаление мозга. В течение получаса после вакцинации у 32-летнего медика появилась сыпь на коже. У неё начались конвульсии, врач жаловалась на слабость в мышцах и затруднённое дыхание. Причины такой реакции сейчас устанавливают специалисты. Состояние пациентки стабильное, ей дают лекарства для снижения активности воспалительных процессов. Предварительный диагноз — энцефаломиелит. Ранее у медика проявлялась аллергия на некоторые препараты.

Ранее у медбрата из американского города Сан-Диего выявили коронавирус спустя восемь дней после вакцинации препаратом Pfizer. По словам медика, у него в течение дня после прививки болела рука, но больше никаких побочных эффектов не наблюдалось.