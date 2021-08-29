Женщина умерла от вакцины Pfizer в Новой Зеландии

В Новой Зеландии скончалась женщина, смерть которой, по предварительной информации, связали с вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что женщина умерла из-за поражения сердечной мышцы. Данный побочный эффект очень редко встречается после вакцинации препаратом Pfizer. Возраст погибшей не указывается. Это первый случай летального исхода в Новой Зеландии после прививки от коронавируса.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Новой Зеландии зафиксированы 2926 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2857 пациентов, 26 человек скончались.

Ранее грузинские врачи зафиксировали первый случай смерти среди жителей страны, которые были полностью вакцинированы от коронавируса. По словам главы Минздрава республики Екатерины Тикарадзе, умерший мужчина имел множество хронических заболеваний. Министр не стала говорить, какой вакциной был привит пациент. Она напомнила что единичные случаи смерти полностью вакцинированных людей были зафиксированы во всём мире.