Женщина стала долларовой миллионершей благодаря шуточному подарку супруга

https://static.news.ru/photo/0dc95abc-f2ba-11ea-8f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Жительница Австралии выиграла четыре миллиона австралийских долларов (около 200 млн рублей) благодаря мужу, который в шутку подарил ей лотерейный билет на день рождения.

По словам женщины, супруг отдал ей подарок и с иронией сказал, что тот принесёт ей счастье. Билет действительно оказался выигрышным. Больше всего домохозяйка обрадовалась возможности съездить с семьёй в отпуск, отремонтировать кухню и не думать о ценах на продукты.

На эти деньги я могла купить новый дом. Однако решила начать с новой кухни, — цитирует обладательницу крупного выигрыша The Lott.

Женщина отметила, что до сих пор не верит в такую удачи и ждёт, когда деньги будут зачислены на её банковский счёт.

Как писал NEWS.ru ранее, переехавший в ОАЭ индийский продавец выиграл в лотерею 12 млн эмиратских дирхамов. В пересчёте на российскую валюту это составляет 224,3 млн рублей или $3,2 млн.