Женщина с собственным сердцем в пакете устроила переполох в аэропорту Mirror: австралийку с собственным сердцем в багаже задержали в аэропорту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники службы безопасности аэропорта в Австралии задержали 30-летнюю Джессику Мэннинг, которая везла в качестве ручной клади собственное сердце, пишет Mirror. По данным издания, женщина, пережившая серию операций на сердце, включая трансплантацию, возвращалась из Новой Зеландии. Орган она везла в пластиковом пакете.

Итак, я была там (в аэропорту. — NEWS.ru) около часа, пытаясь доставить это чертово сердце в Австралию. Но теперь оно у меня есть, и оно в безопасности в моем гардеробе, — цитирует издание австралийку.

Джессика Мэннинг родилась с шестью пороками сердца и перенесла более 200 операций за свою жизнь. Орган после пересадки она хотела пожертвовать науке, но в последний момент ученые сказали, что в этом нет необходимости. Лишь после этого она решила привезти старое сердце домой. Обнаружив необычный груз, по данным Mirror, сотрудники службы безопасности хотели выяснить, не представляет ли орган угрозы.

Ранее сообщалось, что британка лишилась ноги из-за мозоли, которая появилась на ноге из-за ношения неудобных кроссовок. 24-летняя девушка долгое время боролась с воспалительным процессом, но врачам пришлось прибегнуть к радикальным мерам, чтобы предотвратить распространение инфекции.