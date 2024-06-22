Женщина с синдромом Плюшкина захламила свой дом и переехала в фургон

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Жительница Австралии с синдромом Плюшкина захламила свой дом и переехала в фургон, заставив соседей беспокоиться об их безопасности, передает 7NEWS. По данным портала, синдром патологического накопительства, которым страдает женщина после гибели сына, является психическим расстройством на фоне сильного нервного стресса.

Если в этом доме пожар, как они собираются его тушить? — поинтересовался живущий по соседству Рэй Ловелл.

По словам соседей, в прошлом году дом убирали, но вскоре хлам снова начал накапливаться. Местные власти заявили, что руководство прикладывало все усилия, чтобы помочь женщине, однако ничего не изменилось. Теперь ей выдали требование улучшить состояние дома к концу июня.

Ранее спасатели в городе Миассе вызволили пожилую женщину из-под завала в квартире, забитой под потолок хламом. В экстренные службы обратились соседи пенсионерки, которые услышали ее крики о помощи. Поскольку сына, проживающего с женщиной в квартире, найти не удалось, сотрудникам пришлось вскрывать дверь в квартиру самостоятельно.

Пострадавшая не могла назвать своего имени, возраста и не могла вспомнить, что случилось. В результате пенсионерку эвакуировали из квартиры и передали медикам.