Женщина с коронавирусом умерла в Северной Осетии

https://static.news.ru/photo/214bc66c-7cb6-11ea-880d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Северной Осетии сообщили о смерти пациентки с диагнозом «коронавирус».

Согласно данным Минздрава республики, 85-летняя заболевшая стала второй жертвой заболевания в регионе.

У женщины имелась тяжёлая сердечно-сосудистая патология, — уточнили в ведомстве.

Сейчас в больнице находятся четыре пациента с COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены пять человек, не подтверждённых референс-центром.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 24 человека. Большинство из них пациенты московских больниц — 14 человек. В Подмосковье скончались четыре заболевших, в Чеченской Республике — два, в Костромской области, Башкирии и Ингушетии — по одному.