Женщина с коронавирусом умерла в Северной Осетии

Врачи Северной Осетии сообщили о смерти пациентки с диагнозом «коронавирус».
Согласно данным Минздрава республики, 85-летняя заболевшая стала второй жертвой заболевания в регионе.
У женщины имелась тяжёлая сердечно-сосудистая патология, — уточнили в ведомстве.
Сейчас в больнице находятся четыре пациента с COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены пять человек, не подтверждённых референс-центром.
Ранее NEWS.ru писал, что жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 24 человека. Большинство из них пациенты московских больниц — 14 человек. В Подмосковье скончались четыре заболевших, в Чеченской Республике — два, в Костромской области, Башкирии и Ингушетии — по одному.
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