Женщина обнаружила в доме «комнату из ночных кошмаров» с крохотной дверью Yahoo News: австралийка нашла в своем доме «жуткую» комнату с маленькой дверью

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Жительницы Австралии обнаружила в своем доме «жуткую комнату из ночных кошмаров» с маленькой дверью, через которую трудно пройти взрослому человеку, сообщает Yahoo News Australia. По словам девушки, ширина дверного проема составляет всего 46 сантиметров, отверстие ведет из спальни в небольшое помещение неизвестного назначения.

Австралийка рассказала о «тайной комнате» в социальной сети и спросила у пользователей, для чего могло использоваться это помещение. На публикацию женщины ответили более двух тысяч человек. Некоторые из них признались, что встречали подобные комнаты в своих домах.

Один из комментаторов рассказал, что в его доме был такой же проход и комната за ним, там хранились гладильная доска, линейки, мухобойки и выключатели. При этом он добавил, что в помещение вела полноценная дверь. Еще один пользователь выразил мнение, что на месте проема определенно была дверь, он предположил, что это может быть шкаф для обуви.

Мы жили в доме, где было нечто похожее. Если протиснуться внутрь, оказывалось, что там тайная лестница, по которой можно спуститься на кухню. Мама, я и мои сестры могли туда войти, а папа не пролезал. Но нас эта дверь пугала, поэтому мы ее не использовали, — написал другой комментатор.

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