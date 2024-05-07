Женщина бросила шестилетнего сына в канал с крокодилами India Today: в Индии женщина бросила шестилетнего сына в канал с крокодилами

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В индийском штате Карнатака задержана 32-летняя Савитри Кумар, бросившая шестилетнего ребенка на корм крокодилам, сообщает India Today. Женщина винит в произошедшем мужа, утверждая, что он хотел избавиться от больного сына, страдавшего от проблем со слухом и речью.

Муж виноват. Он постоянно говорил, что нужно дать сыну умереть. Говорит, все, что тот делает, — это ест. А я говорю: «Оставь его в покое». Сколько было ребенку терпеть это мучение, если муж все повторял и повторял такие вещи? Он много раз говорил мне, что нужно дать сыну умереть, — рассказала Кумар.

По данным полиции, в субботу, 4 мая, около девяти часов вечера Кумар и ее муж, 36-летний Рави, подрались из-за сына. Ссора закончилась тем, что женщина бросила мальчика в канал. Полиция и пожарные начали поиски мальчика только на рассвете. Утром его нашли в пасти крокодила, который успел частично съесть его правую руку. Суд отправил мать и отца под стражу на 14 дней.

Ранее стало известно, что несовершеннолетняя из Архангельска родила ребенка в туалете торгового центра «Макси» в августе 2023 года, после чего вместе с 18-летним парнем выбросила новорожденного в лесу. 15-летняя школьница сняла произошедшее на камеру. В отношении девушки и ее парня возбудили уголовное дело.