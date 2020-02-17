https://static.news.ru/photo/9bc7746a-51a8-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: inventions-geneva.ch

Международный салон изобретений и открытий, который должен был пройти в Женеве марте, перенесён на сентябрь. Причина — вспышка нового коронавируса.

В распространённом сообщении организаторов форума подчёркивается, что Азия является «очень важным участником» экспозиции. Почти половина изобретателей приезжает оттуда, в том числе и из Китая.

К 17 февраля эпидемия охватила более 71 тысячи человек, из которых 99% — жители Китая. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,7 тысячи инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». А в Японии власти сообщили об отмене праздничных мероприятий по случаю 60-летнего юбилея императора Нарухито. Они должны были пройти 23 февраля. В Стране восходящего солнца посчитали небезопасным устраивать народные гуляния, которые могут способствовать распространению вируса нового типа.