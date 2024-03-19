Жене и брату экс-главы Севастополя предъявили обвинения в Британии Британия обвинила жену экс-губернатора Севастополя Овсянникова в обходе санкций

В Великобритании супругу и брата задержанного в Лондоне экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова обвинили в обходе антироссийских санкций, сообщили РИА Новости в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA). Там уточнили, что жене бывшего чиновника Екатерине предъявлены обвинения по четырем пунктам, а его брату Алексею — по шести.

Екатерине Овсянниковой (46 лет) и Алексею Овсянникову (46 лет), жене и брату Дмитрия Овсянникова, были предъявлены обвинения в нарушении антироссийский санкционных положений, — сообщили в NCA.

Жену и брата Овсянникова отпустили под залог, сообщили в ведомстве. Они предстанут перед лондонским судом 8 апреля.

Дело самого экс-губернатора Севастополя будет рассмотрено по существу 10 марта 2025 года. Овсянникова освободили под залог, ему запретили покидать дом с 21:00 до 08:00, за его передвижениями следят с помощью GPS. Бывшего крымского чиновника обязали каждый день отмечаться в участке полиции района Брикстон.

Овсянникову для освобождения под залог пришлось сдать российский и британский паспорта. Ему не только запретили выезжать из страны и оформлять для этого документы, но и приближаться к международным транспортным узлам ближе чем на 500 метров.

СМИ писали, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне 22 января, после чего он был арестован. Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе антироссийских санкций и открытии счета в лондонском банке. Кроме того, ему инкриминируют отмывание денежных средств на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов (около 7,5 млн рублей), а также хранение более 77 тысяч фунтов стерлингов (порядка 9 млн рублей) «криминального» происхождения.