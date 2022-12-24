Жена Зеленского рассказала про реакцию мужа на начало СВО

Фото: Michael Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жена украинского президента Елена Зеленская рассказала The Financial Times про реакцию мужа на начало специальной военной операции России. Первая леди Украины отметила, что он отреагировал на спецоперацию одним словом — «началось». Жена Зеленского добавила, что она сразу отправилась в бункер.

Когда я спросила, что происходит, он ответил: «Началось», — сказала Зеленская.

По ее словам, после бункера жену президента отправили в засекреченное место.

Украинский президент Владимир Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме», ранее заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу. Карлсон предложил называть теперь Зеленского так и отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, прилетев в Вашингтон в неподобающем виде.

22 декабря издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента Украины прорабатывает план мирного договора с Россией. В офисе главы государства отметили, что раскроют его ближе к 24 февраля 2023 года. Представители украинского лидера при этом не стали раскрывать детали нового плана.