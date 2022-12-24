Жена украинского президента Елена Зеленская рассказала The Financial Times про реакцию мужа на начало специальной военной операции России. Первая леди Украины отметила, что он отреагировал на спецоперацию одним словом — «началось». Жена Зеленского добавила, что она сразу отправилась в бункер.
Когда я спросила, что происходит, он ответил: «Началось», — сказала Зеленская.
По ее словам, после бункера жену президента отправили в засекреченное место.
Украинский президент Владимир Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме», ранее заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу. Карлсон предложил называть теперь Зеленского так и отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, прилетев в Вашингтон в неподобающем виде.
22 декабря издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента Украины прорабатывает план мирного договора с Россией. В офисе главы государства отметили, что раскроют его ближе к 24 февраля 2023 года. Представители украинского лидера при этом не стали раскрывать детали нового плана.