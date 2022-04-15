Жена Медведчука рассказала, почему её муж не уехал с Украины

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провёл встречу с послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюль оглы, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ход реализации трёхсторонних договорённостей по Карабаху.

Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, в первую очередь в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля текущего года. Затрагивался также ряд аспектов региональной...