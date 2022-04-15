Жена Медведчука рассказала, почему её муж не уехал с Украины
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
14:45, 15 апреля 2022
Михаил Джапаридзе/ТАССФото: Оксана Марченко
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Жена главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко рассказала, что предпринимала попытки уговорить супруга уехать, но он отказался покидать страну, сообщает РИА Новости. Она при этом подчеркнула, что политик ни на один день не уезжал с территории Украины.
Конечно, как жена, как мама я пыталась уговорить Виктора уехать, но он сказал, что всё, что с ним будет происходить, он выдержит, потому что он ни в чём не виноват. Это правда, — сказала Марченко.
Марченко ранее обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно освободить мужа. Она заявила, что задержание Медведчука незаконно.
О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. В Кремле это предложение не приняли.