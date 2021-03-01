Жена Медведчука назвала Зеленского «голым королём»

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Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко сравнила президента Украины Владимира Зеленского с «голым королём», испугавшимся правды, которую, по словам Марченко, транслировали оппозиционные каналы, в отношении которых были введены санкции.

Я хотела бы поддержать всех журналистов, которые работали и продолжают работать на оппозиционных каналах, и сказать о том, что я вас поддерживаю. Вы — те дети, которые целому миру рассказали о том, что король голый. Он всё это время прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. И он испугался правды, которую вы говорили <...>, и решил просто заткнуть вам рты, — заявила Марченко в эфире телеканала «Первый независимый», трансляция которого проходила на YouTube.

По её словам, закрытие каналов и санкции в отношении украинских граждан — это ужасно. Миллионы украинцев хотят слышать мнение именно этих СМИ, пострадавших только за то, что «они говорили правду».

Ранее Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных каналов в начале февраля. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им также не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Такое решение направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора», утверждают украинские власти. Блокировку телеканалов поддержал бывший президент страны Пётр Порошенко.

Как сообщал NEWS.ru, 20 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против пяти граждан РФ, трёх украинцев и 19 юридических лиц. Санкции введены на три года, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Рестрикции по статье «финансирование терроризма» наложены на всё имущество, принадлежащее депутату Верховной рады.