Жена экс-премьера Белоруссии опровергла слухи о его задержании

https://static.news.ru/photo/b52e6350-6638-11eb-9c98-96000091f725_660.jpg Фото: government.ru

Экс-премьер Белоруссии Сергей Румас не задержан, а находится в отъезде за пределами страны. Об этом заявила его супруга Жанна.

Ранее ряд белорусских Telegram-каналов сообщил об аресте Румаса в рамках расследования дела о коррупции. Кроме бывшего главы правительства (2018–2020) якобы были задержаны несколько представителей банковской сферы и экс-банкиров.

Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Беларуси, — приводит слова Жанны РИА Новости.

Других комментариев женщина не дала. При этом агентству в МВД Белоруссии сообщили, что «информации нет». В КГБ Белоруссии отметили, что не комментируют эти сообщения, а в комитете госконтроля Белоруссии комментарий не удалось получить.

Первый лидер независимой Белоруссии Станислав Шушкевич ранее прокомментировал отставку Румаса и назначение на пост премьер-министра Романа Головченко. Нового премьера он охарактеризовал как «кота в мешке», не имеющего опыта принятия важных решений, но очень послушного действующему президенту Александру Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, по мнению Шушкевича, Румасу «было очень трудно являть всё время послушание», из-за чего его и могли отправить в отставку. При этом он исключил версию о конфликте между Лукашенко и Румасом, отметив, что последний не имеет репутации скандалиста.