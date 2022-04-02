«Жду большой победы»: премьер Венгрии проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, 3 апреля, вместе с супругой Анико Леваи проголосовал на парламентских выборах, сообщает РИА Новости. В беседе с журналистами он подчеркнул, что долго к этому готовился и ожидает большой победы.

Я работал над этим много месяцев, и я жду большой победы. Это то, что нужно стране, — резюмировал Орбан.

В воскресенье, 3 апреля, в Венгрии стартовали парламентские выборы, по итогам которых станет ясно, сможет ли Орбан остаться у власти. За победу сражаются 43 партии и 664 кандидата на места в парламенте. По результатам выборов в Национальное собрание сроком на четыре года будет избрано 199 депутатов. Предыдущие выборы в Венгрии состоялись в 2018 году, после которых Орбан был переизбран на пост премьера в четвёртый раз.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на исход выборов. По его словам, венгерская оппозиция «ведёт постоянные переговоры» с представителями украинского правительства. Сийярто подчеркнул, что, пока у власти остаётся нынешнее правительство, поставок оружия Киеву и голосования за санкции против энергоносителей из России быть не может. Ограничения в отношении энергосектора он назвал «красной линией».