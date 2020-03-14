Ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева оказалась в ловушке — она не может покинуть США из-за коронавируса.
По словам продюсера тревел-шоу Василия Мельчанина, съёмочная группа находилась в Майами и Сан-Франциско, где работала над очередным выпуском проекта. Сейчас они не могут купить билеты на самолёт, как и множество других желающих покинуть Америку.
Жанна Бадоева на постоянной основе проживает в Италии, где началась мощная вспышка коронавируса,
Ранее NEWS.ru писал, что американский президент Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Он поручил экстренно выделить $50 млрд и направить в бюджеты штатов для «общей борьбы с этой болезнью».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен