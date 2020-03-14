https://static.news.ru/photo/2002e084-65bd-11ea-b1f6-fa163e074e61_660.jpg Жанна Бадоева Фото: zhanna_badoeva/instagram.com

Ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева оказалась в ловушке — она не может покинуть США из-за коронавируса.

По словам продюсера тревел-шоу Василия Мельчанина, съёмочная группа находилась в Майами и Сан-Франциско, где работала над очередным выпуском проекта. Сейчас они не могут купить билеты на самолёт, как и множество других желающих покинуть Америку.

Жанна Бадоева на постоянной основе проживает в Италии, где началась мощная вспышка коронавируса, передаёт «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал, что американский президент Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Он поручил экстренно выделить $50 млрд и направить в бюджеты штатов для «общей борьбы с этой болезнью».