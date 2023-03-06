Зерновая сделка: синдром подслащенной пилюли

Фото: shutterstock

Уже 8 марта в очередной раз истекает срок действия так называемой зерновой сделки. Соглашения, заключенного при деятельном участии ООН, в соответствии с которым Украина получила возможность вывозить зерно из своих оставшихся черноморских портов по свободным морским коридорам, а Россия в очередной раз «оказалась на бобах». То бишь санкции, мешавшие экспорту из РФ сельхозпродукции и удобрений, так и не были отменены.

И чем ближе дата очередного продления соглашения, тем громче споры о его нецелесообразности для России. Более того, отрицательную оценку мертвого для нас документа высказал даже МИД. Причем эта «серьезная озабоченность» выглядит вполне убедительно. Другое дело, что неясно, имеют ли дипломаты со Смоленской площади какое-то реальное отношение к принятию решения о продлении договора. Или же инициатива опять принадлежит нашим вездесущим олигархам с их интересами по всему миру.

Между тем очевидно, что по свободным, несмотря на активные боевые действия, черноморским коридорам, Украина вывезла запасы кукурузы и фуражного зерна, которым кормят скот в богатой Европе, а отнюдь не в беднейших странах, за которые ратовали в ООН. А это приводит к общему снижению потребительских цен в натовских государствах и воцарению там классового мира.

Турция неплохо зарабатывает на посреднических услугах по доставке зерна и обслуживанию сухогрузов с украинским товаром, загружает свою мукомольную промышленность, развивает портовое и складское хозяйство. В некотором смысле это был аванс Турции ради сохранения особых экономических отношений, неподвластных санкциям.

А главное, Россия не имеет толком возможности контролировать суда, которые идут в украинские порты якобы исключительно под зерновую загрузку. И если раньше бытовали подозрения, что в трюмах торговых судов могут быть боеприпасы и вооружения, то теперь появились куда более серьезные подозрения по включению этих кораблей в самые настоящие наступательные операции.

В частности, появилась версия о том, что на них могут быть установлены специальные платформы, с которых из нейтральных вод будут беспрепятственно запускаться беспилотники для ударов не только по Севастополю, судам Черноморского флота и военным объектам в Крыму, но и по Новороссийску и даже по Сочи.

Словом, все больше зерновая сделка выглядит не столько односторонней и бессмысленной для экономических интересов России, сколько просто опасной. Более того, сейчас уже трудно найти хоть какие-то убедительные аргументы в пользу ее продления. Если, конечно, исключить некие глубокомысленные намеки на скрытые от общественности пакетные статьи. Так прежде намекали на связь этого договора с возможностью возобновления железнодорожного транзита в Калининградскую область через Литву.

Да, изначально зерновая сделка выглядела одной из «тропинок» к серьезным переговорам по урегулированию украинского конфликта. Теперь шансы на такие реальные переговоры равны нулю. России предъявляются откровенные ультиматумы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И в такой обстановке новое продление этого странного договора в обмен на абстрактные, ничего не значащие обещания отдавало бы откровенным мазохизмом. Даже если «наши западные партнеры» в качестве затравки выпустят, наконец российские удобрения, заблокированные в прибалтийских портах. Пока же в этой связи отмечен один авансовый мини-жест доброй воли: Россельхозбанку, отключенному от системы SWIFT, милостиво разрешили отправлять и получать платежки электронной почте.

К тому же зерновую сделку поддерживают наши китайские товарищи, она отвечает духу 12 программных пунктов, распространенных МИД Поднебесной. А значит, нужен какой-то серьезный жест поддержки этой программы накануне вероятного визита к нам председателя Си.

Проблема еще и в том, что ныне той же Украине нечего вывозить кроме металла, который явно не нужен беднейшим странам. А потому сделку в принципе можно было бы отложить до осени, но Западу важно сохранить свободный трафик в украинские порты. Так что ситуация, как принято говорить, очень неоднозначная.

А потому момент продления или непродления Россией этого соглашения — это момент истины во многих смыслах.