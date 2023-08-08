Зерновая пыль или диверсия: кто и почему мог устроить взрыв в порту Турции Эксперты рассказали NEWS.ru, какие у них версии произошедшего

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Анкара заявила, что в результате взрыва в турецком порту Дериндже было повреждено около 20% запасов продовольствия. Турецкие власти уже начали расследование, чтобы выяснить, почему произошло ЧП. Они не исключают, что могла быть организована диверсия. Кто мог устроить взрыв в турецком порту и какие цели преследовал, — в материале NEWS.ru.

Что произошло в порту Дериндже

7 августа в турецком порту Дериндже на Мраморном море прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали 13 из 16 расположенных там зерновых терминалов. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что это порядка 15 тыс. тонн продовольствия.

На кадрах с места происшествия видно, что инцидент произошел у резервуаров с зерном. Местные СМИ сообщили о взрыве одного из элеваторов, предположительно, когда судно загружали зерном. По данным властей Дериндже, не менее 13 человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии. В расположенных около порта домах выбило стекла. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что в связи со взрывом никаких повреждений на пришвартованных в порту кораблях не отмечено.

Фото: shutterstock.com В Анкаре сообщили о начале судебного расследования

Какие выдвигаются версии взрыва

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил о начале судебного расследования. По словам главы Турецкого зернового совета Ахмета Гюльдала, власти не исключают вероятность диверсии в порту. Он отметил, что эта версия рассматривается как более «слабая», так как все объекты серьезно охранялись.

«Это портовая зона, и никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти. Будь то госслужащий или сотрудник, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта рассматривается как более слабая», — сказал Гюльдал.

Пока в Анкаре остановились на том, что взрыв произошел из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. По словам губернатора Седдара Явуза, технически это возможно, так как пыль могла загореться.

Мэр Дериндже Зеки Айгюн считает, что к ЧП привела халатность в вопросах обеспечения безопасности. Но пока специалисты не закончили отчет, делать заявления преждевременно. «Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва», — уточнил он.

Кто и зачем мог взорвать порт

Эксперты выдвигают другие версии по поводу взрыва в порту. Политолог Виктор Блытов в разговоре с NEWS.ru предположил, что к этому могут быть причастны западные страны.

«России, которая бесплатно отдает свое зерно африканским странам, такие инциденты совсем не выгодны. Отдать бедным странам застрявшее в европейских портах российское зерно они [западные страны] не могут, а уничтожить его в таком количестве — пожалуйста», — заявил Блытов.

По его словам, западные страны могли подорвать порт, чтобы накалить отношения Москвы и Анкары перед возможной встречей лидеров двух стран. Есть вероятность, что Запад подал сигнал Эрдогану, чтобы он не встречался с президентом России Владимиром Путиным, добавил политолог.

Фото: Turkish Presidency/Handout via Xinhua/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Член комитета Госдумы по безопасности Абдулхаким Гаджиев поддержал версию коллеги. Взрыв в порту вполне могли организовать силы, которые не заинтересованы в контактах России и Турции.

«Кому выгоден разрыв отношений между Анкарой и Москвой, думаю, что всем понятно — это коллективный Запад, управляемый из США», — предположил Гаджиев в разговоре с NEWS.ru.

США и киевский режим не оставляют попыток вовлечь в конфликт с Россией третьи страны, добавил депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Вероятно, одним из желательных кандидатов на эту роль является Турция. Мы должны внимательно следить за этим сценарием и оперативно купировать любые возможные угрозы», — поделился депутат.

Вероятно, атмосфера встречи лидеров стран действительно может быть испорчена. Взрыв в турецком порту Дериндже заставит задуматься Анкару, которая сидит на двух стульях, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он выразил сочувствие пострадавшим при взрыве. Политик обратил внимание на то, что турецкие власти поставляют вооружение Киеву и при этом «улыбаются Москве».

«Ни зерно, ни зерновая пыль так не взрываются, как турецкие власти пытались убедить себя и всех вокруг. Турция, которая поставляет украинцам оружие и при этом улыбается России, может, задумается о том, что нельзя всю жизнь пытаться усидеть на двух стульях — рано или поздно все равно провалишься между ними», — отметил Журавлев.

Есть ли связь с зерновой сделкой

Порт Дериндже активно использовался украинской стороной в рамках зерновой сделки. Турецкие СМИ сообщили, что зерно, которое находилось в порту, в основном было украинским. Россия приостановила действие договора 18 июля и одновременно отозвала гарантии безопасности для судоходства в зерновом коридоре.

Как ранее писал NEWS.RU, в случившемся в порту есть определенные нюансы. В трюме судна, направлявшемся через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, обнаружили специально оборудованное помещение со следами взрывчатки. Выяснилось, что прежде на этом корабле ходила украинская команда. Вскоре в трюме еще одного сухогруза были найдены следы мощной взрывчатки. При этом турецкие власти осуществляли формальный контроль за такими кораблями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Турецкие власти заявили, что в результате взрыва пострадали 15 тыс. тонн зерна

Депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что ответы на вопросы о пожаре на зернохранилище в Турции должно дать следствие.

«Насколько здесь есть политическая подоплека или связь с зерновой сделкой мы можем только догадываться. Но пока нет заключения — нельзя ничего ни утверждать, ни исключать. Пока остается только выразить сочувствие пострадавшим и слова поддержки турецким властям», — заявил NEWS.ru Слуцкий.

В результате происшествия Анкаре придется перенаправить с пострадавшего терминала продукцию в другие порты Чёрного и Эгейского морей.

С чем эксперты сравнили взрыв в порту

Взрывы зерна в Турции напоминают теракт на «Северных потоках», заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, западные страны уже обвинили Москву в организации этого инцидента. Если взрыв объявят обычным чрезвычайным происшествием, эти совпадения начнут настораживать, отметил политик.

У компетентных людей нет версии диверсии, заявил NEWS.ru политолог Евгений Сатановский. Он задается вопросом: если это была она, то чья?

«Если это намек на то, что это российская диверсия, то не бьется. Зачем нам взрывать зерно в турецком порту, когда Турция поставляет Украине беспилотники. Я бы тогда поднял на воздух завод Байрактар, так как именно эти дроны наносят удары по российским позиция», — заявил Сатановский.

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