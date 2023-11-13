Военэксперт назвал причину закупки Финляндией израильской ПРО Военэксперт Хатылев: США заставили Финляндию купить «Пращу Давида»

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ракетная установка «Праща Давида»

Закупка Финляндией израильской системы ПРО «Праща Давида» — чисто экономическое соглашение, рассказал NEWS.ru бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения РФ Сергей Хатылев. По мнению эксперта, сделку продавил Вашингтон, чтобы поддержать Израиль.

Израильская система ПРО «Праща Давида» стоит дорого, около €317 млн. Поэтому вряд ли ее передадут Украине. Сомневаюсь также, что Финляндия планирует размещать у себя ядерное оружие США, так как от его применения она сама же и пострадает. Причина закупки этой системы в том, что Хельсинки должен «проставиться» после вступления в НАТО. Закупка Финляндией «Пращи Давида» — чисто экономическая сделка, которую продавил Вашингтон, чтобы поддержать Израиль, — заявил Хатылев.

Эксперт отметил, что «Праща Давида» работает против баллистических ракет, но стоит очень дорого. По его мнению, российские системы ПРО более эффективны.

Смысл приобретения «Пращи Давида» Финляндией мне неясен. Какой важный объект можно защитить этой системой? Хельсинки, где нет стратегически важных производств? Кроме того, эта «Праща Давида» может перехватить только баллистические ракеты, а остальные — нет, — сказал Хатылев.

Министерство обороны Израиля заключило соглашение с Финляндией на продажу израильской ПРО «Праща Давида» на €317 млн. В оборонном ведомстве еврейского государства назвали подписание документа историческим моментом. На церемонии подписания присутствовал посол Финляндии в Израиле.